تعليقا على اشاعة صحيفة نيويورك تايمز...عراقجي: السياسة الخارجية ليست مکاناً لاصدار أحکام مسبقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير خارجية بلادنا، تعليقا على شائعة اللقاء بين ممثل إيران في الأمم المتحدة وإيلون ماسك، على شبكة التواصل الاجتماعي X: "هذه الشائعة أثبتت كيف تشوه وتحرف التوجهات المعرفیة الأحکام".

ومضى يقول: "البعض الذي رغبو في ان يتم هذا اللقاء، قبلوا هذه الإشاعة دون دلیل وأیدوها وقاموا بتحلیلها والبعض الآخر أطلقوا اتهامات علی عجل. بغض النظر عن عملیة صنع القرار فی مجال السیاسة الخارجیة فی البلاد، ویظنون أن الحکومة ارتکبت خطأ کما ما زالت لدی البعض شکوک بعد نفی وزارة الخارجیة".

وأضاف: "إن السیاسة الخارجیة لیست مکاناً للأحکام المسبقة والواقعیة تعنی الحکم علی أساس الأدلة".

وشدد بالقول: "عندما لا یقع حدث ما، سواء أحببنا ذلك أم لا، سواء کان صوابًا أم خطأ، فإنه لم یحدث علی أی حال ویجب إنکاره".

وقال: "سیاسة الصمت والغموض فی أمر کانت مبادرته مع الطرف الآخر هی خطأ مبتدئ ولعب علی أرضه".

هذا وقد ذکرت صحیفة "نیویورک تایمز" أن رجل الأعمال الأمریکی إیلون ماسک،الذی لعب دورا فعالا فی فوز ترامب، التقی مندوب إیران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیروانی فی اجتماع سری بنیویورک لمناقشة سبل نزع فتیل التوترات بین البلدین.

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