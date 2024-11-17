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١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٢ م

عراقجي: الخارجية الايرانية لا تدخر اي جهد لتعزيز التفاعل مع وسائل الإعلام

عراقجي: الخارجية الايرانية لا تدخر اي جهد لتعزيز التفاعل مع وسائل الإعلام

أكد وزير الخارجية الإيراني "السيد عباس عراقجي"، خلال اجتماع مع مدراء وسائل الإعلام المحلية، على أن "الخارجية لا تدخر اي جهد في تعزيز التفاعل مع وسائل الإعلام".

واستقبل وزير الخارجية، اليوم الاحد، مدراء وسائل الإعلام المحلية بمبنى الوزارة في طهران.

وأشار عراقجي خلال هذا اللقاء إلى دور الاعلام "المكمل والمتكامل" في دعم المهام ومسؤوليات لدى الجهاز الدبلوماسي؛ مؤكدا بأن وزارة الخارجية لن تدخر جهداً في تعزيز التعاون والتفاعل مع وسائل الإعلام.

وقد استعرض وزير الخارجية التطورات المهمة التي تشهدها البلاد، في المجال السياسي والعلاقات الخارجية منذ بداية عمل الحكومة الرابعة عشرة؛ مسلطا الضوء على مبادرات الجهاز الدبلوماسي في مواجهة التحديات واغتنام الفرص من جل الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها.

من جانبهم، طرح مدراء وسائل الإعلام من مختلف الأطياف السياسية، خلال اللقاء، تساؤلاتهم واقتراحاتهم حول تطورات السياسة الخارجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

رمز الخبر 1950899

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