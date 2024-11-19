وزير الخارجية القطري يزور طهران غداً الأربعاء

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يزور طهران غدًا الأربعاء لبحث الملفات الإقليمية والدولية مع المسؤولين في ايران.

ومن المقرر ان يلتقي آل ثاني مع نظيره الايراني، عباس عراقجي ويجري مباحثات معه.