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١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٢ م

وزير الخارجية القطري يزور طهران غداً الأربعاء

وزير الخارجية القطري يزور طهران غداً الأربعاء

يزور رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، طهران غدًا الأربعاء للتباحث مع نظيره الإيراني في الملفات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يزور طهران غدًا الأربعاء لبحث الملفات الإقليمية والدولية مع المسؤولين في ايران.

ومن المقرر ان يلتقي آل ثاني مع نظيره الايراني، عباس عراقجي ويجري مباحثات معه.

رمز الخبر 1950985

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