محسن رضائي : إيران ستنفذ بالتأكيد عملية "الوعد الصادق 3" لتأديب الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار رضائي الى الأحداث الجارية في المنطقة، موضحا أن الأسلحة التي يستخدمها كيان الاحتلال الاسرائيلي بدعم كامل من الغرب متطورة جدا، وقال: هدف "إسرائيل" هو الوجود وتحقيق أحلامها في المنطقة، وهدف أميركا هو استعادة قوتها وهيمنتها، وهذه الحرب هي حرب النفط والغاز وموارد الشرق الأوسط، والحرب بالنسبة لهم هي المصير.

وتابع رضائي في الحرب المفروضة (حرب نظام صدام ضد ايران 1980_1988): هذه الحرب ذات طبيعة إرهابية ضد العالم الإسلامي، ومحورها أميركا و"إسرائيل" وبريطانيا، الذين يبحثون عن مشروع كبير في غرب آسيا، وكلما تم فضح جرائم الكيان الصهيوني كلما أدركت شعوب العالم طبيعته الهمجية.

واضاف رضائي: لا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب ولكننا سندافع عن أنفسنا باقتدار، وسننفذ بالتأكيد "الوعد الصادق 3" ان شاء الله، وسيتم تدمير هؤلاء المجرمين الصهاينة في لبنان.

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