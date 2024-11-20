قائد في الجيش الايراني: نراقب حدود البلاد بالطائرات المسيرة بشكل مستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار قائد وحدة وليعصر(عج) للطائرات المسيرة للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية إلى القدرات المتزايدة والمحسنة لوحدة الطائرات بدون طيار لهذه القوة وقال: "إن قيادة الطائرات بدون طيار للقوات البرية للجيش قد شهدت حركة ونموًا وتحسنًا خاصًا في السنوات الأخيرة، وقد تم التأكيد أنه وفقًا للجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة والمنظور المستقبلي، فإن هذه القيادة قادرة في الأشهر المقبلة، في جميع الأمور المتعلقة بوحدات الطائرات بدون طيار مثل العمليات والتدريب وتحسين القدرات الاستطلاعية والقتالية وإعداد البنية التحتية وغيرها، وينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتكون واحدة من الوحدات العليا على مستوى القوات المسلحة للبلاد".

وأكد العقيد رحماني أن القوة البرية للجيش وصلت اليوم إلى درجة من الاكتفاء الذاتي في مجال الطائرات بدون طيار، وخاصة في مجال تدريب طياريها، وأضاف: "في السنوات الأخيرة، حققت هذه القوة قفزة ملحوظة في إنتاج الطائرات بدون طيار المحلية وتطوير برامج التدريب، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تدريب القوى العاملة المتخصصة وتوسيع سلسلة الطائرات بدون طيار للقوات المسلحة في البلاد".

وذكر أن وحدات الطائرات بدون طيار التابعة للقوات البرية مستعدة للرد على جميع التهديدات ضد كيان وسلامة أراضي البلاد، وأشار إلى أن القوات البرية للجيش في شكل قواعدها الخمس الرئيسية للطائرات بدون طيار في جميع أنحاء إيران الإسلامية تتولى مسؤولية مراقبة حدود البلاد وحمايتها عبر استخدام كافة أنواع طائرات الأبابيل والمهاجر ، وفي هذا السياق، تتم جميع الرحلات العملياتية والقتالية والاستطلاعية والليلية وغيرها من الرحلات المشتركة بشكل مستمر ووفقاً لقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي و متطلبات الوقت والميدان".

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