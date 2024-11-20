  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٢٠ م

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات العدو الإسرائيلي عند بلدتي شمع ومارون الراس

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات العدو الإسرائيلي عند بلدتي شمع ومارون الراس

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:15 من ليل الثلاثاء - الأربعاء، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المُقاومة الإسلاميّة: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:15 من ليل الثلاثاء - الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:10 من ليل الثلاثاء - الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951010

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات