المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات العدو الإسرائيلي عند بلدتي شمع ومارون الراس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المُقاومة الإسلاميّة: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:15 من ليل الثلاثاء - الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.
وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:10 من ليل الثلاثاء - الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.
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