المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات العدو الإسرائيلي عند بلدتي شمع ومارون الراس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المُقاومة الإسلاميّة: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:15 من ليل الثلاثاء - الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:10 من ليل الثلاثاء - الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

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