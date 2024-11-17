حزب الله يستهدف ثكنة معاليه ‏غولاني والكريوت شمال حيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصلية صاروخيّة.‏

في بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

في بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:15 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.

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