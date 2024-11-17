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١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٤٦ م

حزب الله يستهدف ثكنة معاليه ‏غولاني والكريوت شمال حيفا

حزب الله يستهدف ثكنة معاليه ‏غولاني والكريوت شمال حيفا

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في لبنان، اليوم الأحد، ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ صاروخية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصلية صاروخيّة.‏

في بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

في بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:15 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950882

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