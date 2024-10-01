حزب الله یقصف موقع المطلة ومستعمرة أفیفیم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تحركاً لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:05 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية.

وفي بيان ثالث قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:55 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية.

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