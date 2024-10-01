حزب الله یقصف موقع المطلة ومستعمرة أفیفیم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تحركاً لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:05 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية.
وفي بيان ثالث قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:55 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية.
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