بزشكيان خلال استقبال الصباغ: ايران لن تتوقف عن دعم أصدقائها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وصف مسعود بزشكيان، في لقاء مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ، العلاقات بين البلدين انها تتجاوز العلاقات الدبلوماسية، ومبنية على القواسم الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة، وقال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهتمة بتوسيع العلاقات مع سورية الصديق والشقيق في مختلف المجالات.
اوضح الرئيس الايراني أنه إذا اتحدت الدول الإسلامية مع بعضها البعض، فلن يتمكن الكيان الصهيوني من ارتكاب مثل هذه الجرائم ضد الدول الإسلامية، وقال: إيران لن تتوقف عن دعم أصدقائها.
رمز الخبر 1951028
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