بزشكيان خلال استقبال الصباغ: ايران لن تتوقف عن دعم أصدقائها

اوضح الرئيس الايراني أنه إذا اتحدت الدول الإسلامية مع بعضها البعض، فلن يتمكن الكيان الصهيوني من ارتكاب مثل هذه الجرائم ضد الدول الإسلامية، وقال: إيران لن تتوقف عن دعم أصدقائها.