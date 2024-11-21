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٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٣ ص

رئيس الجمهورية يزور محافظة سيستان وبلوجستان (جنوبي شرق)

رئيس الجمهورية يزور محافظة سيستان وبلوجستان (جنوبي شرق)

وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان صباح اليوم الخميس الى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوبي شرق) وذلك في أول جولة يقوم بها على محافظات البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، يراس الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، وفدا يضم عددا من المسؤولين.

ويتضمن جدول اعمال الجولة، زيارة واحة العلم والتكنولوجيا بزاهدان ولقاء اسر الشهداء والمضحين وعقد اجتماع مع رجال الاعمال وشيوخ القبائل والنخبة وشرائح الشعب واجتماع مع النشطاء السياسيين والاجتماعيين.

وحسب رئيس لجنة جولات رئيس الجمهورية على المحافظات، فانه يتم خلال هذه الزيارة تنفيذ 33 قرارا بمشاركة سبعة اجهزة وطنية لاستكمال بعض المشروعات في المحافظات.

كما سيتم خلال الزيارة، التوقيع على مذكرتي تفاهم في اطار تطوير المحافظة وذلك برعاية رئيس الجمهورية ومحافظ سيستان وبلوجستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1951032

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