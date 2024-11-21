رئيس الجمهورية يزور محافظة سيستان وبلوجستان (جنوبي شرق)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، يراس الرئيس بزشكيان خلال الزيارة، وفدا يضم عددا من المسؤولين.

ويتضمن جدول اعمال الجولة، زيارة واحة العلم والتكنولوجيا بزاهدان ولقاء اسر الشهداء والمضحين وعقد اجتماع مع رجال الاعمال وشيوخ القبائل والنخبة وشرائح الشعب واجتماع مع النشطاء السياسيين والاجتماعيين.

وحسب رئيس لجنة جولات رئيس الجمهورية على المحافظات، فانه يتم خلال هذه الزيارة تنفيذ 33 قرارا بمشاركة سبعة اجهزة وطنية لاستكمال بعض المشروعات في المحافظات.

كما سيتم خلال الزيارة، التوقيع على مذكرتي تفاهم في اطار تطوير المحافظة وذلك برعاية رئيس الجمهورية ومحافظ سيستان وبلوجستان.

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