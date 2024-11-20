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٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٣ م

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: قرار الكيان الصهيوني السيطرة على الجولان السوري باطل

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: قرار الكيان الصهيوني السيطرة على الجولان السوري باطل

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: إن قرار الكيان الإسرائيلي بتطبيق قوانينه وولايته وسيادته على هضبة الجولان المحتلة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باطل وغير فعال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى أمير سعيد إيرواني المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، تحت جدول الأعمال رقم 50 للجنة الرابعة تحت عنوان: "أعمال وأنشطة الكيان [الإسرائيلي] الاستيطانية التي تمس الحقوق" للشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة.

وقال ايرواني: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية أيضا الجولان السوري المحتل جزءا من سوريا وتدين بشدة الهجمات والعدوان الذي يشنها الكيان الإسرائيلي على سوريا، والتي أدت إلى مقتل وإصابة مواطنين سوريين وتدمير بنيتها التحتية.

واكد ان قرار الكيان الإسرائيلي بتطبيق قوانينه وفرض سيطرته على مرتفعات الجولان المحتلة، هو قرار باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني دولي، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

رمز الخبر 1951029

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