الأردن يؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة

وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي موقف المملكة "الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن الصفدي قوله إن "السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب الكيان الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي المحتلة".

وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي رفض قرار لكيان الإسرائيلي ضم الجولان المحتل وأكد عدم شرعية فرض الكيان قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل واعتبر القرار الإسرائيلي باطلا ولاغيا.

وأكد الصفدي "ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية".

وكان ترامب كتب في تغريدة مساء الخميس "بعد 52 عاماً، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وقال ترامب إنّ منطقة الجولان الاستراتيجيّة التي استولى عليها الكيان الإسرائيلي من سوريا في حرب 1967 وضمّتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تُعتبر "ذات أهمّية استراتيجيّة وأمنيّة بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وواجه قرار ترامب بشأن الجولان موجة شجب اقليمية ودولي، واعتبرته دمشق انتهاكاً للقرارات الدولية وتهديداً للسلم والاستقرار العالميين.