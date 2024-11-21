عراقجي: انجزنا مشاورات لحشد الطاقات الاقليمية والدولية لتفادي التصعيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي على حسابه في إنستغرام: لقد استضفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية. وفضلا عن تبادل وجهات النظر بشان تطورات المنطقة، تم التاكيد على ضرورة وقف جرائم حرب الكيان الصهيوني في غزة واعتداءات الكيان على لبنان وكذلك توسيع المشاورات وتعبئة كافة الطاقات الاقليمية والدولية لتفادي تزايد التصعيد وانتشاره في المنطقة برمتها.



واضاف انه تم ايضا بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين بشان القضايا المختلفة.



وكان رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار طهران الاربعاء على راس وفد لاجراء محادثات بشان العلاقات الثنائية والتطورات الحساسة في المنطقة.



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