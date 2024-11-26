عراقجي يهنئ نظيره السيرلانكي بمنصبه الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هنأ من خلال برقية وزير خارجية سيرلانكا "فیجیثا هرات" بمنصبه الجديد.

واعرب عن أمله أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين في عهده نموا كما السابق.

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