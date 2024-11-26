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٢٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٢ م

عراقجي يهنئ نظيره السيرلانكي بمنصبه الجديد

عراقجي يهنئ نظيره السيرلانكي بمنصبه الجديد

هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره السيرلانكي "فیجیثا هرات"، بمنصبة الجديد معربا ان تواصل العلاقات الثنائية بين البلدين نموها كما السابق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هنأ من خلال برقية وزير خارجية سيرلانكا "فیجیثا هرات" بمنصبه الجديد.

واعرب عن أمله أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين في عهده نموا كما السابق.

/انتهى/

رمز الخبر 1951229
شیرین سماره

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