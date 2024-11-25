عراقجي يصل إلى لشبونة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للمشاركة في الاجتماع العاشر للجمعية العالمية لتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن عراقجي بدعوة مشتركة من منظمة الأمم المتحدة ووزير خارجية البرتغال وصل إلى لشبونة للمشاركة في مؤتمر الحضارات العاشر من 25 الى 27 نوامبر/ تشرين الثاني.

سيعقد المؤتمر بمناسبة الذكرى العشرين "لتحالف الحضارات باستضافة البرتغال تحت عنوان "الاتحاد من أجل السلام"، احياء الثقة/ إعادة بناء المستقبل/ و انعكاس لعقدين من الحوار من أجل الإنسانية".

وعلى مستوى رفيع من هذا الاجتماع سيشرح عراقجي وجهات نظر إيران بشأن السلام والأمن الدوليين والقضايا الراهنة، بما في ذلك التطورات في المنطقة، كما سيناقش ويتبادل وجهات النظر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومساعديه فضلا عن مناقشة هذه المواضيع مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع.

يذكر أن الرسالة المركزية لتحالف الحضارات هي تعزيز التفاهم والتعايش بين الثقافات والحضارات الإنسانية المختلفة وتعزيز السلام والتعايش بين الأمم.

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