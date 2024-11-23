أوليانوف: القرار المناهض لإيران في مجلس الحكام غير حكيم وضار للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوليانوف في منشور على منصة إكس حول رد فعل إيران على قرار الدول الغربية: إنه ليس مفاجئا. لقد حذرنا واضعي هذا القرار المناهض لإيران من العواقب الحتمية لمبادرتهم، التي كانت غير حكيمة وضارة للغاية.

واعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا خلال كلمته في الاجتماع الفصلي لمجلس حکام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، قرار المجلس ضد إيران بمثابة هدية من الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف أوليانوف بأن إدارة بايدن التي وعدت بعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فشلت في القيام بذلك بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية، وقررت الآن تقديم (قرار ضد إيران) إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمثابة هدية.

وتابع بأن قرار الترويكا والولايات المتحدة ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني يُظهر تخلي الدول الغربية الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة عن جهودها السياسية والدبلوماسية خلال محادثات فيينا ووصول المحادثات إلى طريق مسدود.

واتهم أوليانوف الأطراف الغربية بعدم امتلاك استراتيجية واضحة تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني وقال: من المرجح أن يضطر مجلس الحکام إلى بذل جهود جادة لمنع تصعيد التوترات بشكل لا يمكن السيطرة عليه في العام المقبل.

وفي اجتماع مجلس الحكام انتقد اوليانوف العراقيل التي تختلقها الولايات المتحدة و"اسرائيل" في إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في غرب آسيا.

وقال أوليانوف: نأمل أن تكتسب "إسرائيل" والولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً الشجاعة اللازمة لإعادة النظر في نهجهما فيما يتعلق بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

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