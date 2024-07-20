اوليانوف يعلق على ادعاءات بلينكن حول ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اوليانوف عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي : ان هذا الادعاء بان "ايران يفصلها اسبوع واحد او اسبوعان عن ..."، لطالما تكرر ذكرة خلال السنوات العشرين الماضية، كما سيطرح في السنوات المقبلة، على الدوام وفقا لاجندات دعائية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد زعم في تصريح له الجمعة : ان ايران لم تنتج السلاح النووي بعد.. لكنها بدل ان تبعد عاما واحدا عن صناعة هذا النوع من السلاح، فقد يفصلها اليوم نحو اسبوع واحد او اسبوعين عن القيام بهذه الخطوة؛ على حد تعبيره.