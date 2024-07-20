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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٥١ م

اوليانوف يعلق على ادعاءات بلينكن حول ايران

اوليانوف يعلق على ادعاءات بلينكن حول ايران

علّق مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف"، على المزاعم الاخيرة لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" حول ما وصفه بـ "طاقات ايران الانتاجية لليورانيوم من اجل صناعة الاسلحة النووية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اوليانوف عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي : ان هذا الادعاء بان "ايران يفصلها اسبوع واحد او اسبوعان عن ..."، لطالما تكرر ذكرة خلال السنوات العشرين الماضية، كما سيطرح في السنوات المقبلة، على الدوام وفقا لاجندات دعائية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد زعم في تصريح له الجمعة : ان ايران لم تنتج السلاح النووي بعد.. لكنها بدل ان تبعد عاما واحدا عن صناعة هذا النوع من السلاح، فقد يفصلها اليوم نحو اسبوع واحد او اسبوعين عن القيام بهذه الخطوة؛ على حد تعبيره.

رمز الخبر 1946690

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