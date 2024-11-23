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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٠٤ ص

المنتخب الايراني يفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم السباعية  

المنتخب الايراني يفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم السباعية  

فاز المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم السباعية ببطولة النسخة 16 من كأس العالم 2024 بفوزه على منتخب اوكرانيا حامل اللقب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمكن منتخب ايران من الفوز على نظيره الاوكراني بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء الجمعة في برشلونة باسبانيا.

سجل اهداف ايران كل من مهدي شكوهي (هدفين) ومهدي بخشي (هدف واحد).

وسبق لمنتخب ايران ان هزم منتخبات فنزويلا 4-0 وأيرلندا الجنوبية 3-0 وألمانيا 4-0 في دور المجموعات، وأمريكا 3-0 في الدور ربع النهائي، والبرازيل 4-0 في الدور نصف النهائي.

وبذلك فازت ايران في جميع مبارياتها في البطولة مسجلة 21 هدفا دون ان يتلقى مرماها اي هدف.

وفي مباراة أخرى، فازت هولندا على البرازيل بنتيجة 3-1 لتحل في المركز الثالث.

/انتهى/

رمز الخبر 1951096

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