إيران تتقدم مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يحتل المنتخب الإيراني المركز الثاني في التصنيف الاسيوي، يليه منتخب كوريا الجنوبية وأستراليا.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي بموجبه حل منتخب ايران في المركز الـ 18 برصيد 1635.31 نقطة، وحل في المركز الثاني في آسيا بعد اليابان.

وفي هذا التصنيف، تعد الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرازيل، الفرق الخمسة الافضل في العالم. وفي آسيا، تعد فرق اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر في مقدمة فرق هذه القارة.

وجاء ترتيب أفضل 10 فرق في العالم على النحو التالي:

1- الأرجنتين 1867.25 نقطة

2- فرنسا 1859.782 نقطة

3- إسبانيا 1853.27 نقطة

4- إنجلترا 1813.81 نقطة

5- البرازيل 1775.85 نقطة

6- البرتغال 1756.12 نقطة

7- هولندا 1759.95 نقطة

8- بلجيكا 1740.62 نقطة

9- إيطاليا 1731.51 نقطة

10- ألمانيا 1703.79 نقطة

وجاء ترتيب أفضل 5 منتخبات في آسيا على النحو التالي:

1- اليابان 1652.79 نقطة

2- إيران 1635.31 نقطة

3- كوريا الجنوبية 1585.45 نقطة

4- أستراليا 1544.15 نقطة

5- قطر 1474.06 نقطة

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