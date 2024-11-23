طهران ترغب برفع مستوى العلاقات مع الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس جمعية الصداقة البرلمان الإيرانية الصينية، قال نتوقع من الحكومة الصينية ان تسعى لتحسين العلاقات مع إيران مضيفا يمكن ايجاد تحول في علاقتنا من خلال نظرة جديدة.

وبدوره أشار سفير جمهورية الصين الشعبية في طهران زونغ بي وو، إلى دور مجالس البلدين في تعزيز وتنمية العلاقات الاستراتيجية مبديا استعداده للقيام بدور في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وأعرب عن ارتياحه لوجود ممثلين فاعلين في جمعية الصداقة الإيرانية الصينية وهي لجان متخصصة مختلفة متعلقىة بالتعاون بين البلدين داعيا أعضاء الجمعية إلى ندوة ستعقد قريبا في السفارة الصينية بطهران.

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