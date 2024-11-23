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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:١٢ م

طهران ترغب برفع مستوى العلاقات مع الصين

طهران ترغب برفع مستوى العلاقات مع الصين

أبدى رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية روح الله نجابت، برغبة طهران في رفع مستوى العلاقات مع الصين التي نتوقع منها تحسين العلاقات مع إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس جمعية الصداقة البرلمان الإيرانية الصينية، قال نتوقع من الحكومة الصينية ان تسعى لتحسين العلاقات مع إيران مضيفا يمكن ايجاد تحول في علاقتنا من خلال نظرة جديدة.

وبدوره أشار سفير جمهورية الصين الشعبية في طهران زونغ بي وو، إلى دور مجالس البلدين في تعزيز وتنمية العلاقات الاستراتيجية مبديا استعداده للقيام بدور في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وأعرب عن ارتياحه لوجود ممثلين فاعلين في جمعية الصداقة الإيرانية الصينية وهي لجان متخصصة مختلفة متعلقىة بالتعاون بين البلدين داعيا أعضاء الجمعية إلى ندوة ستعقد قريبا في السفارة الصينية بطهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1951105
شیرین سماره

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