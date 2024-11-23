بمشاركة 800 شركة.. انطلاق الدورة الـ 21 للمعرض الدولي لصناعات المعادن في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه إنطلقت فعاليات الدورة الـ 21 للمعرض للدولي لصناعات المعادن " ايران متافو" في طهران اليوم السبت، حيث يشارك بأعمال المعرض اكثر من 800 شركة محلية وأجنبية وممثلين عن علامات تجارية لعرض أحدث المنجزات بهذا المجال.

وتضم الفعاليات 540 شركة محلية بجانب 110 شركات من ايطاليا والصين وتايوان وفرنسا والمانيا والهند واسبانيا وسنغافورة والسويد والنمسا وجنوب أفريقيا واليابان وبريطانيا وبلجيكا وعمان والبرازيل و164علامة تجارية خارجية عبر ممثليها.

ويستعرض معرض "ايران متافو"، منتجات الصلب والمعادن والألمنيوم والنحاس والزنك والانابيب والبروفيل والصلب والقولبة والآليات والأفران الصناعية.