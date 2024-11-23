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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:١٦ م

السفير الإيراني لدى العراق: الشباب المؤمن في لبنان أفشل مخططات العدو المدجج بالسلاح

السفير الإيراني لدى العراق: الشباب المؤمن في لبنان أفشل مخططات العدو المدجج بالسلاح

اشار السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق، إلى أن العدو كان يظن بأن حزب الله اللبناني قد ضعف بعد استشهاد سيد المقاومة، فشن حربًا برية في جنوب لبنان؛ مؤكدا ان إيمان الشباب المؤمنين بمبادئ الشريعة وأهل البيت عليهم السلام، قد أفشل مخططات هذا العدو المدجج بالسلاح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق، شارك اليوم السبت، في ملتقى لاحياء ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله (رض)، باستضافة "حركة التيار الرسالي" العراقية، وحضور زعيمها "الشيخ عدنان الشحماني"، ومشاركة جمع غفير من المواطنين والعلماء وشيوخ العشائر والشباب وقياديي جبهة المقاومة.

وقال السفير الايراني في كلمته بلمناسبة : ان البشرية تشهد، منذ أكثر من عام، نوعين متضاربين من السلوك الانساني، فمن جهة نشاهد سلوكا اجراميا متمثلا في قتل الأطفال والنساء والرجال العزل، ومن جهة أخرى، هناك أسمى معاني الإنسانية والتضحية والمقاومة والبطولة، لدى شعب مظلوم وصامد.

وتابع آل صادق، أن العدو كان يظن بأن حزب الله اللبناني قد ضعف بعد استشهاد سيد المقاومة، فشن حربًا برية في جنوب لبنان؛ ولكن إيمان الشباب المؤمنين بمبادئ الشريعة وأهل البيت عليهم السلام، قد أفشل مخططات هذا العدو المدجج بالسلاح.

وأضاف السفير الإيراني في بغداد : إن الحرب الغاشمة والجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني وأتباعه بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني البطلين، تذكرنا بغزوة الأحزاب؛ مؤكدا بأن قوات الاحتلال لم تحرز أي تقدم في جبهة جنوب لبنان.

رمز الخبر 1951121

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