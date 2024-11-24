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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ ص

الكيان الإسرائيلي يعلن العثور على جثة الحاخام المختفي في الإمارات

الكيان الإسرائيلي يعلن العثور على جثة الحاخام المختفي في الإمارات

أعلن الكيان الإسرائيلي رسميا العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والخارجية الإسرائيلية اعلنوا في بيان مشترك أنه عثرت سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس.

ووصف البيان مقتل كوغان "بالعمل الإرهابي الشنيع المعادي للسامية"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي سيبذل قصارى جهده حتى تتحقق العدالة.

يذكر أن "تسفي كوغان"، أحد ممثلي حركة حباد اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإماراتية على إعلان الكيان الإسرائيلي عن مقتل الحاخام.

/انتهى/

رمز الخبر 1951141
شیرین سماره

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