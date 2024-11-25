وفاة اول ايراني رفع الأذان على سطح الكعبة المشرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توفي سيد أحمد مراتب أحد رواد الموسيقى الإيرانية، والذي قدم أيضًا خدمات مهمة في مجال الموسيقى الدينية، مساء امس الاحد عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة قلبية.

سيد أحمد مراتب الذي اعترفت وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية باسمه باعتباره "كنزاً إنسانياً حياً في مجال حفظ وتعليم الغناء الديني بالاعتماد على آلات الغناء الإيرانية الأصيلة" في قائمة التراث الثقافي غير المادي المسجلة في أصفهان كان والده وجده من شيوخ الموسيقى الدينية ومحبي أهل البيت (ع).

وكان مدرس الموسيقى هذا من أوائل طلاب التاج الأصفهاني، الذي تم تكريمه بلقب "دير التاج" من لغته بجديته ومثابرته وموهبته الوفيرة.

كما أنه أول إيراني رفع الأذان على سطح الكعبة. حيث انه أولاً، في عام 1973م، أثناء الطواف، عندما فُتح حجاب حجر إسماعيل، ذهب إلى سطح الكعبة وقرأء هناك مناجاة الامام علي عليه السلام على الجهاز الثلاثي. وفي العام التالي في مكة، طلب منه الإمام موسى الصدر، الذي أعجب بصوت مناجاته، أن يؤذن على سطح الكعبة، وبذلك أصبح أول إيراني ينال شرف رفع الأذان للصلاة على سطح الكعبة .

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