عرض كتاب "الخليج الفارسي" في باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا الكتاب هو الاول من نوعه في تاريخ ايران وتم نشره وترجمته في 10 لغات: الفارسية والعربية والانجليزية والفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية والروسية والصينية والاردو، كما يحتوي على 120 خارطة للخليج الفارسي و10 وثائق دولية من منظمة الامم المتحدة، تم تجميعها ونشرها في كتاب واحد لأول مرة.

وقام بتأليف هذا الكتاب الباحث الايراني "جواد نوروزي" حيث اعتمد على 750 وثيقة ومصدرا اجنبيا موثوقا وتم ترجمته في وكالة "بل" للأدب والترجمة الى اللغات المذكورة في الاعلى.

وسيكشف النقاب عن هذا الكتاب بغرفة ايران في يوم الـ15 من شهر فبراير ضمن معرض باريس الدولي للكتاب، حيث سيحضر عدد من المسؤولين السياسيين والثقافيين في فرنسا، كما سيحضر مراسم كشف النقاب عن هذا الكتاب مؤلفه ومدير وكالة "بل" للأدب والترجمة.

ولقي هذا الكتاب ترحيبا واسعا من قبل شخصيات ثقافية كوزير الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران ومستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية ورئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

والجدير بالذكر ان محتوى هذا الكتاب قد حاز على تأييد من قبل الدائرة القانونية والدائرة العامة للخليج الفارسي والدائرة العالمة للحدود في وزارة الخارجية الايرانية، فضلا عن منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية واركان القوة البحرية التابعة للجيش الايراني وكلية فارابي للآداب، قبل نشره./انتهى/