انعقاد الاجتماع الثامن للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض الاجتماع اخر مستجدات العلاقات الاقتصادية بين ايران واوروبا وما توصلت اليه اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وتركيا ومشروع زيارة المسؤولين التنفيذيين الى خارج البلاد والتصديق على الخطة الشاملة للنهوض بفاعلية وكفاءة الدبلوماسية الاقتصادية.

وشدد مهاجر في الاجتماع على ضرورة ان تشارك ايران في التنافس الاقتصادي الدولي واثره على ارتقاء جودة المنتجات المخصصة للتصدير وضرورة حماية وتعزيز المواصفات القياسية ذات الصلة بالصادرات الى الخارج.

وتم ايضا التشديد على ضرورة تحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الاوروبية المختلفة وكذلك الافادة القصوى من طاقات اوروبا الشرقية بوصفها بوابة الدخول الى هذه القارة.

وتطرق الاجتماع الى اقامة اللجنة الاقتصادية المشتركة مع تركيا واتخاذ الوزارات والمؤسسات المختلفة الاجراءات اللازمة لتحقق هذا الامر بافضل وجه.