صفري: اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا سيعقد قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مهدي صفري الذي سافر إلى تركيا على رأس وفد اقتصادي واصل لقائه مع السلطات التركية، و التقى مع وزير الرياضة والشباب والوزير المسؤول عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وتركيا.

وفي هذا الاجتماع، أثناء استعراض القضايا الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال البلدين، بما في ذلك الطاقة، والأسواق الحدودية، والتعاون بين المقاطعات الحدودية، والترانزيت، واللجنة الاقتصادية المشتركة، اعتبر صفري سيكون دور هذا الاجتماع في تنسيق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات مهماً.

وأعلن: سيعقد الاجتماع التاسع والعشرون للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قريباً.

كما أشار عثمان أشكين باك، وزير الرياضة والشباب بجمهورية تركيا، إلى القواسم المشتركة بين البلدين الجارين، وأشار إلى مختلف المجالات المتعلقة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا، وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين بجهود اكثر من قبل مسؤولين البلدين.

وأعلن أشكين باك في هذا الاجتماع استعداد الجانب التركي لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين.

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