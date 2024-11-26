طرد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة من اجتماع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر اعلامية، انه عقب الاحتجاج المنسق لعدد من الدول الإسلامية ومرافقة بعض الوفود المشاركة في اجتماع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة المنعقد في البرتغال، تم طرد زيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة للكيان الصهيوني من مكان انعقاد الاجتماع العاشر.

وحسب تقرير وكالة فارس للأنباء، انه لم يسمح لهذه المسؤولة الصهيونية السابقة بحضور حفل الافتتاح الذي يقام حاليا في مدينة كاشكايش البرتغالية.

ويعقد هذا الاجتماع بالتزامن مع الذكرى العشرين لـ "تحالف الحضارات" الذي تستضيفها البرتغال يومي 25 -27 من نوفمبر من هذا العام تحت شعار "الوحدة من أجل السلام: استعادة الثقة وإعادة بناء المستقبل".

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