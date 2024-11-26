عراقجي يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك في لشبونة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية البوسنة والهرسك "إلمدين كونياكوفيتش"، التقى اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي يُعقد في مدينة كاشكايش - لشبونة بالبرتغال.

وشارك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء في اجتماع المنتدي الـ 10 لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتوجه عراقجي امس الاثنين إلى البرتغال، يرافقه وفد رفيع المستوى، للمشاركة في المنتدى الـ 10 لتحالف الحضارات الذي يعقد بدعوة مشتركة من الأمم المتحدة ووزير خارجية البرتغال.

ويشار إلى انه بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس منتدى تحالف الحضارات، دشن المنتدى اعمال اجتماعه الـ 10 في مدينة كاسكايس البرتغالية، يوم الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تستمر الى 27 منه؛ تحت شعار "الاتحاد في السلام.. استعادة الثقة، إعادة تشكيل المستقبل".

وستتناول الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم، أحدث القضايا ذات الصلة، وبما يشمل الذكاء الاصطناعي والرياضة وسبل توظيفها على أفضل وجه باعتبارها محفزات للسلام.