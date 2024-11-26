إعلام الاحتلال الإسرائيلي: جميع المناطق الحدودية تدمرت إثر هجمات حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني أفادت بأن نتيجة لهجمات حزب الله، لحقت أضرار جسيمة بالمستوطنات الشمالية ولم تترك هذه الهجمات أي مباني سليمة تقريبا في المناطق الحدودية ومن غير المتوقع حاليا أن يعود المستوطنون الإسرائيليون بسرعة إلى المستوطنات الشمالية، حيث أن العديد من المباني بحاجة إلى ترميم وإعادة البناء إثر هجمات حزب الله.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، أن حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في العديد من المستوطنات الشمالية لا يسمح بعودة فورية للمستوطنين وليس لدى مجلس الوزراء حتى الآن خطة منظمة لعودة المستوطنين.

وأضافت من غير المتوقع أن يشجع مجلس الوزراء المستوطنين على العودة إلى الشمال في المستقبل القريب.

ومن جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الدمار الذي لحق بمدينة كريات شمونة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية أمر لا يصدق، وسوف يستغرق ترميم العديد من المباني أشهراً.

وأضافت لا توجد مباني سليمة تقريباً في المناطق الحدودية مع لبنان، ومعظم المنازل بحاجة إلى الترميم أو الهدم وإعادة البناء.

وذكرت أن عدد المنازل المدمرة في الشمال تجاوز 8800 منزل، كما تضرر أكثر من 7000 منزل ونحو 300 قطعة أرض زراعية.

وقالت القناة ال13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس مجلس بلدة المطلة شمال فلسطين المحتلة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مهين ومخز ومحزن حتى بعد تدمير 70% من منازل هذه المنطقة.

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