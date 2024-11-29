مسيرات حاشدة في محافظات يمنية تضامناً مع غزة ومباركةً لانتصار لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في يوم الجمعة هذا، تُنظّم المسيرات تحت شعار: "مع غزة حتى النصر، ومباركة للبنان والاحتلال إلى زوال".

وكانت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اليمن قد حدّدت أكثر من 480 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة يمنية للخروج المليوني اليوم.

وحدّدت اللجنة 107 ساحات للاحتشاد في مدن ومديريات محافظة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، و90 ساحة في محافظة حَجَّة شمال غرب البلاد، و75 ساحة في محافظة إب وسط اليمن، و50 ساحة في محافظة عَمْران، و29 ساحة في صعدة شمالي اليمن، و30 ساحة في محافظة الجوف، و27 ساحة في محافظة رَيْمَة، و26 ساحة في محافظة المَحْوِيت غربي صنعاء، و19 ساحة في ذَمَار، على بعد 100 كليومتر من جنوب صنعاء، و19 ساحة في محافظة تعز جنوبي غربي اليمن.

وذلك يأتي بالإضافة إلى عشرات الساحات في محافظة البيضاء وسط اليمن، ومأرب شمالي شرقي البلاد، ومناطق سيطرة حكومة صنعاء في محافظتي الضالع ولحج جنوبي اليمن.

وفي كلّ يوم جمعة، تخرج مسيرات مليونية في مختلف المحافظات اليمنية، تحت شعارات مناصرة لغزة ولبنان ومُناهضة للاحتلال وقوى الاستعمار، حيث يخرج اليمنيون في طوفان بشريّ في مختلف المحافظات وعدد من المديريات، رافعين أعلام فلسطين ولبنان واليمن وصور الشهداء القادة في المحور، مردّدين شعارات تضامنية مع البلدين.

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