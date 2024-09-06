اليمن...مسيرات حاشدة في صعدة نصرة لاهالي غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خرجت المسيرة المركزية بالمحافظة في ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدينة صعدة، فيما خرجت بقية المسيرات في ساحات الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح، آل سالم، عَرو وجمعة بني بحر، والعين والقهرة ووالبة بالظاهر، ربوع الحدود ومدينة جاوي وساحة لولد عمرو وبني عبّاد بمجز، والجرشة وبقامة بغمر، قطابر، يسنِم بباقم، كتاف، أملح، ذويب، آل مقنع، وعقب صلاة الجمعة ستخرج المسيرات في ساحة الخميس بمنبه، شدا، عُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية، واللافتات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، مجددين تأكيدهم على مواصلة مسار نصرة غزة والتمسك بقضايا الأمة وعدم التفريط في مقدساتها.

وأكد المحتشدون الاستمرار في الخروج الأسبوعي حتى النصر بإذن الله، مجددين العهد والوفاء لرسول الله (ص) في ذكرى مولده وأنهم لن يتركوا الجهاد ولن يتركوا فلسطين وغزة، وسيدافعون عن مسراه وسيبقون ثابتون على الموقف الإيماني المبدئي لمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وعبروا عن سعادتهم بالانتصارات العظيمة التي تحققها القوات المسلحة اليمنية والتي نكلت بالأعداء في البحر، والتي هزمت الأمريكيين وجعلت جزأ كبيرا من بحارنا خارج الهيمنة الأمريكية، مؤكدين أن الرد على الصهاينة قادم لا محالة.

ونددوا بحرب الإبادة الصهيوني والحصار المفروض على غزة منذ حوالي 12 شهرا بمشاركة أمريكية، مستنكرين الصمت العالمي المعيب والتخاذل العربي المخزي.

ودعوا الشعوب العربية والإسلامية إلى الجهاد في سبيل الله ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، والاقتداء بالرسول الله (ص) الذي كان سيد المجاهدين، فلا كرامة ولا ازدهار لهذه الأمة إلا بالجهاد.

يشار إلى أنه، تخرج اليوم الجمعة، كما في كل أسبوع وللشهر الـ12 على التوالي عشرات المسيرات المليونية بالعاصمة صنعاء والمحافظات والمديريات نصرة لغزة.

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