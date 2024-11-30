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٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ م

جلال زاده يؤكد على حل مشاكل الطلاب الإيرانيين في لقاء مع رئيس جامعة قازان الاتحادية

جلال زاده يؤكد على حل مشاكل الطلاب الإيرانيين في لقاء مع رئيس جامعة قازان الاتحادية

أكد نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والشؤون الإيرانية، في لقاء مع رئيس جامعة قازان الفيدرالية، على حل مشاكل الطلاب الإيرانيين في هذه الجامعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان، عاصمة تتارستان الروسي، عن لقاء وحيد جلال زاده مع "لنار صافين" رئيس جامعة قازان الفيدرالية.

وذكرت القنصلية العامة لإيران في قازان في هذه الرسالة: التقى وحيد جلال زاده، نائب القنصل والمجلس والشؤون الإيرانية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اجتماعه الأخير مع مسؤولي جمهورية تتارستان، مع لنار صافين، رئيس جامعة قازان الاتحادية.

وناقش معه الحادث الذي وقع في جامعة قازان الاتحادية ومشاكل وقضايا الطلاب الإيرانيين في الجامعة المذكورة.

وقرر أن تنعكس قائمة مشاكل وطلبات الطلاب في رسالة من القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان إلى رئيس جامعة قازان الفيدرالية، والجامعة سوف تحقق وتحلها في أقرب وقت ممكن.

/انتهى/

رمز الخبر 1951342

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