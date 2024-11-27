جلال زاده يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة القنصلية المشتركة لإيران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وحيد جلال زاده، الذي غادر إلى بغداد للمشاركة في اللجنة القنصلية الثامنة المشتركة مع الجانب العراقي، عن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بهذه اللجنة.

وقال جلال زاده في رسالة نشرها على منصة X للتواصل الاجتماعي: إن مذكرة التفاهم هذه تتضمن قضايا تم وضعها لحل المشاكل القنصلية لمواطني البلدين. وفي هذه الرحلة، بالإضافة إلى نظيري، سألتقي أيضًا ببعض المسؤولين العراقيين.

وعين عراقجي، وحيد جلال زاده نائبا للقنصل والمجلس والإيرانيين بوزارة الخارجية في حكومة مسعود بزشكيان.

وسبق لجلال زاده أن شغل مناصب مثل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في الولاية الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، ومحافظ أذربيجان الغربية، ومستشار رئيس الأركان والمدير العام للشؤون الدولية في مكتب الرئيس.

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