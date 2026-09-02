القنصل الايراني الجديد في قازان الروسية يلتقي الوزير عراقجي

التقى القنصل العام الجديد لايران في قازان الروسية "محمد بصرائي" قبيل مغادرته إلى مقر مهامه، وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" اليوم الأربعاء.

وخلال هذا اللقاء قدم القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان، برنامجه المقترح لتطوير العمل في إطار مسؤوليته الجديدة، الى وزير الخارجية.

وبدوره أشار وزير الخارجية، خلال هذا اللقاء، إلى أهمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا، وأكّد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.