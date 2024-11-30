الجزيرة تدعي سيطرة الإرهابيين على مناطق في ريف إدلب الشرقي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفاد مراسل الجزيرة بأن الإرهابيين تمكنوا من السيطرة على قرى وأجزاء من ريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات مع القوات المسلحة السورية.

وأضاف المراسل أن الإرهابيين سيطروا على 20 حيًا في مدينة حلب، لكنهم لم يعلنوا رسميًا حتى الآن السيطرة الكاملة على المدينة.

كما أشار إلى أن الأوضاع في مدينة حلب شهدت هدوءًا نسبيًا بعد دخول الإرهابيين وانسحاب القوات السورية.

من جهة أخرى، أفاد مراسل قناة الميادين بأن الإرهابيين سيطروا على أكثر من 40% من الأحياء الغربية لمدينة حلب الواقعة شمال سوريا.

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