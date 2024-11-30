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٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٨ ص

الجزيرة تدعي سيطرة الإرهابيين على مناطق في ريف إدلب الشرقي

الجزيرة تدعي سيطرة الإرهابيين على مناطق في ريف إدلب الشرقي

زعمت قناة الجزيرة أن عناصر إرهابية سيطروا على عدد من قرى ومناطق في ريف إدلب الشرقي بسوريا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفاد مراسل الجزيرة بأن الإرهابيين تمكنوا من السيطرة على قرى وأجزاء من ريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات مع القوات المسلحة السورية.

وأضاف المراسل أن الإرهابيين سيطروا على 20 حيًا في مدينة حلب، لكنهم لم يعلنوا رسميًا حتى الآن السيطرة الكاملة على المدينة.

كما أشار إلى أن الأوضاع في مدينة حلب شهدت هدوءًا نسبيًا بعد دخول الإرهابيين وانسحاب القوات السورية.

من جهة أخرى، أفاد مراسل قناة الميادين بأن الإرهابيين سيطروا على أكثر من 40% من الأحياء الغربية لمدينة حلب الواقعة شمال سوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1951337

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