أحدث تطورات سوريا: استمرار الهجمات الروسية على مواقع الإرهابيين في حلب

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال مصدران عسكريان سوريان في حديث مع وكالة رويترز أن دمشق تنتظر وصول المعدات العسكرية الروسية إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا خلال الـ72 ساعة القادمة.

وذكر مراسل قناة الميادين أن العناصر الإرهابية سيطرت على أكثر من 40% من الأحياء الغربية لمدينة حلب الواقعة شمال سوريا.

كما كشف مصدر عسكري عن إغلاق مطار حلب وإلغاء جميع الرحلات الجوية في هذا المطار.

من جهة أخرى، أفاد مراسل قناة الجزيرة بأن الاشتباكات بين الإرهابيين وقوات الجيش السوري في محيط مدينة حلب والأكاديمية العسكرية في المدينة استمرت خلال الساعات الماضية.

وبحسب هذا التقرير، فإن الهجمات الجوية التي تنفذها القوات الروسية على مناطق مختلفة من حلب، بما في ذلك منطقة مارع الواقعة غرب المدينة، ما زالت مستمرة. كما زعم مراسل الجزيرة أن الإرهابيين تمكنوا من السيطرة على 20 حيًا داخل حلب، إلا أنهم لم يعلنوا بعد السيطرة الكاملة على المدينة بشكل رسمي.

10 آلاف جندي عراقي ينتشرون قرب الحدود المشتركة مع سوريا

تفيد التقارير المنشورة بأن العراق نشر خمسة ألوية من قواته المسلحة بالقرب من الحدود المشتركة مع سوريا.

ووفقًا لهذا التقرير، تمركزت ثلاثة ألوية من الجيش العراقي واثنان من ألوية الحشد الشعبي، أي ما يعادل من 6 إلى 10 آلاف عنصر، بالقرب من الحدود المشتركة مع سوريا.

وكان يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد أكد سابقًا أن الحدود المشتركة للعراق مع سوريا آمنة بالكامل.

وأضاف: "تأمين أمن الحدود العراقية بالكامل هو أولويتنا. القوات العراقية مزودة بمعدات متطورة وتنتشر على طول الحدود. وتشمل هذه الأسلحة أحدث المعدات العسكرية، كما تتم مراقبة الحدود باستخدام الطائرات المسيرة."

وأشار رسول إلى أن "خلف قوات الحدود العراقية، تنتشر قوات الجيش لتأمين هذه المناطق. كما تنفذ القوات المسلحة العراقية بشكل مستمر ودوري عمليات مراقبة على الحدود."

غارات جوية مشتركة بين روسيا وسوريا؛ ادعاء الإرهابيين بشأن مطار إدلب العسكري

أعلن مصدران عسكريان سوريان في حديث مع وكالة رويترز أن المقاتلات الروسية والسورية استهدفت مواقع العناصر الإرهابية في مدينة حلب.

وفي المقابل، زعمت قناة الجزيرة، نقلاً عن تلك العناصر، أن مطار أبو الضهور العسكري الواقع في ريف إدلب الجنوبي أصبح تحت سيطرتهم.

حاليًا، تستمر المعارك بين قوات الجيش السوري والعناصر الإرهابية في محافظتي إدلب وحلب.

مصر: ندعم النظام الحاكم في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره السوري بسام صباغ تناولت آخر التطورات في شمال سوريا، خاصة في حلب وإدلب.

ووفقًا لهذا التقرير، أكد وزير الخارجية المصري لنظيره السوري دعم القاهرة لدمشق ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أهمية دور هذه المؤسسات في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وحماية سيادة سوريا.

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن قلقه إزاء التطورات الراهنة في سوريا.

تمركز الجيش السوري قرب مطار حلب؛ تقدم الإرهابيين واستمرار الغارات الجوية الروسية

أفاد مراسل قناة الميادين بأن العناصر الإرهابية تسيطر على 60% من مساحة مدينة حلب، وأعلنت حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى إشعار آخر.

وأضاف المراسل أن قوات الجيش السوري أعادت تمركزها في محيط مطار حلب بهدف حماية المدينة.

وبحسب هذا التقرير، تواصل القوات المسلحة السورية معاركها ضد العناصر الإرهابية في أطراف حلب وإدلب، وقد ألحقت بهم خسائر فادحة حتى الآن.

من جانبها، ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين عسكريين، أن غارات جوية، يُعتقد أنها روسية، استهدفت منطقة "حلب الجديدة" في سوريا.

دعم الإرهابيين في سوريا للكيان الصهيوني يظهر علنًا

نشر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عناصر إرهابية، هاجمت سوريا مؤخرًا، وهم يقومون بإنزال علم فلسطين من أحد مباني مدينة حلب ويدوسونه بأقدامهم.

هذا التصرف من قبل العناصر الإرهابية أكد مرة أخرى أن أهدافهم تتماشى مع أهداف الكيان الصهيوني، وأن هذا الكيان يعد أحد الداعمين الرئيسيين للإرهابيين في سوريا.

ادعاء الجزيرة حول سيطرة الإرهابيين على مناطق في ريف إدلب الشرقي

زعمت مراسلة قناة الجزيرة أن العناصر الإرهابية تمكنت من السيطرة على قرى ومناطق في ريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات مع القوات المسلحة السورية.

وأضافت أن الإرهابيين في سوريا سيطروا على 20 حيًا في مدينة حلب، لكنهم لم يعلنوا رسميًا بعد السيطرة الكاملة على المدينة.

كما ذكرت المراسلة أن دخول العناصر الإرهابية إلى مدينة حلب وانسحاب القوات السورية منها قد أدى إلى استقرار نسبي في المدينة!

من ناحية أخرى، أفاد مراسل قناة الميادين أن العناصر الإرهابية تمكنت من السيطرة على أكثر من 40% من الأحياء الغربية لمدينة حلب الواقعة في شمال سوريا.

يحيى رسول: الإرهابيون سيواجهون ردًا حاسمًا إذا اقتربوا من حدود العراق

أكد يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الحدود المشتركة بين العراق وسوريا آمنة تمامًا.

وأضاف: "إن تأمين الأمن الكامل للحدود العراقية هو أولويتنا. القوات العراقية منتشرة على طول الحدود، ومجهزة بأحدث المعدات العسكرية. كما أن الحدود تخضع لرقابة مكثفة عبر الطائرات المسيرة."

وتابع رسول: "وراء قوات حرس الحدود، تتمركز قوات الجيش لتأمين هذه المناطق. وتقوم القوات المسلحة العراقية بعمليات مراقبة مستمرة ودقيقة على الحدود."

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب تحركات العناصر الإرهابية عن كثب، مؤكدًا: "إذا حاول الإرهابيون الاقتراب من حدود العراق، فسيتلقون ردًا قويًا وحاسمًا."

كما أوضح أن القوات المسلحة العراقية دمرت مؤخرًا ما لا يقل عن ستة أنفاق تابعة لبقايا تنظيم داعش الإرهابي في عملية عسكرية بمنطقة وادي حوران.

محلل صهيوني: التطورات الجارية في سوريا تصب في مصلحة تل أبيب

أعلن دورون كادوش، المحلل العسكري لراديو جيش الاحتلال الصهيوني، أن هجوم الإرهابيين في سوريا وأعمالهم ضد قوى المقاومة تخدم مصلحة الكيان الصهيوني.

وأضاف قائلاً: "في ظل هذه التطورات، تنشغل تلك القوات بمواجهة العناصر الإرهابية، مما يجعلها تغفل عن إسرائيل!"

وأشار المحلل الصهيوني إلى وجود مركز أبحاث علمية تابع للحكومة السورية في حلب، يختص بالصناعات الدفاعية وإنتاج المعدات العسكرية. وأكد أن هذا المركز بات حاليًا تحت سيطرة العناصر الإرهابية، مما يستوجب على تل أبيب مراقبة هذه التطورات عن كثب.

وأكد كادوش: "تحولات سوريا تحمل فوائد كبيرة لتل أبيب. وخلال محادثاتي مع مسؤولين في الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، لاحظت أنهم يتابعون عن كثب وباهتمام التطورات في سوريا."

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الكيان الصهيوني حالة من الرضا عن الهجمات الإرهابية على سوريا، بعد تلقيه ضربات موجعة في المعارك مع المقاومين الفلسطينيين واللبنانيين خلال العام الماضي.

اجتماع ليلي لنتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الاستخباراتية حول سوريا

أفادت وسائل الإعلام العبرية أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، عقد مساء أمس اجتماعًا خاصًا مع قادة الأجهزة الاستخباراتية لهذا الكيان لمناقشة التطورات المتعلقة بسوريا ولبنان.

وأشار راديو جيش الاحتلال إلى مصادر مطلعة تفيد بأن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بسوريا بعد هجوم العناصر الإرهابية على حلب وضواحيها.

ويُذكر أنه بعد الضربات المؤلمة التي تلقاها الكيان الصهيوني من محور المقاومة خلال العام الماضي، فإن هذا الكيان، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائه، يعمل على إعادة ضخ الفكر الإرهابي ودعمه عسكريًا في سوريا بهدف إلهاء دمشق وحلفائها.