معدات عسكرية جديدة روسية تصل إلى سوريا خلال 72 ساعة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "رويترز" أن دمشق تنتظر وصول المعدات العسكرية الروسية إلى قاعدة حميميم الجوية خلال هذه الفترة. قبل ساعات، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن تعاون مشترك بين القوات الروسية والسورية للتصدي لهجمات الإرهابيين في محافظتي حلب وإدلب.

وفقًا لتقرير نشرته وكالة "سبوتنيك"، أوضح مركز المصالحة الروسي في تقرير رسمي أن "القوات الجوية الروسية تنفذ هجمات صاروخية تستهدف معدات ومقاتلي الجماعات المسلحة غير الشرعية، ومراكز القيادة، والمخازن، ومواقع المدفعية التابعة للإرهابيين."

ويشير التقرير إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم القضاء على 200 مسلح، وتستمر العمليات للتصدي للهجمات.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات السورية ألحقت خسائر فادحة بالجماعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب وإدلب. وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإرهابية تتم باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة، مع مشاركة أعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب. وأضافت أن القوات السورية نجحت في استعادة السيطرة على بعض النقاط في ريفي حلب وإدلب.

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