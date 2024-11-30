مقتل أكثر من 200 إرهابي في سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ مركز المصالحة الروسي ذكر أن القوات الجوية الروسية تقدم الدعم والإسناد للجيش السوري في معركته ضد الإرهابيين. وأوضح المركز، الذي يتبع وزارة الدفاع الروسية ويتمركز في قاعدة حميميم، أن أكثر من 600 إرهابي قُتلوا خلال اليومين الماضيين، فيما تم القضاء على 200 إرهابي آخرين اليوم في هجمات الجيش السوري.

في هذا السياق، أفادت قناة الميادين أن الطائرات الحربية الروسية والسورية شنت منذ مساء اليوم غارات مكثفة على مواقع الإرهابيين المسلحين في محافظتي حلب وإدلب.

في محافظة إدلب، استهدفت الغارات الجوية منطقتي «البارة» و«بينين» في جبال «جبل الزاوية»، كما استهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية تحركات الإرهابيين في محيط مدينة «مارع» شمال حلب.

وفي جنوب محافظة إدلب، تعرضت مواقع الإرهابيين في قرى «الرويحة»، «خان العسل» و«معردبسة» لهجمات صاروخية ومدفعية.

كما أعلن الجيش السوري عصر اليوم عبر بيان رسمي أنه ألحق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالجماعات الإرهابية المسلحة، واستعاد السيطرة على عدة نقاط في ريف حلب.

وأشار الجيش السوري إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول تضليل الرأي العام من خلال نشر أخبار زائفة تهدف إلى تضخيم ادعاءاتها بشأن تحقيق تقدم ميداني.

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