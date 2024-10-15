ممثل الخارجية الايرانية يبحث مع وزير الصحة اللبنانية تسهيل ارسال المساعدات ووضع اللاجئين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا "محمد رضا رؤوف شيباني"، الذي یتواجد في بیروت حاليا، ناقش مع وزير الصحة اللبناني "فراس أبیض"، آخر الأوضاع الإنسانية للاجئين اللبنانيين والمساعدة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني.

وبحث الجانبان سبل إزالة العوائق أمام إرسال المساعدات الإنسانية الإيرانية إلى لبنان.

وأبلغ الشيباني الجانب اللبناني بالاهتمام الخاص الذي توليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع أوضاع اللاجئين وضحايا الحرب المستمرة على لبنان.

كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات وتبادل الآراء في هذا المجال.

وبدوره، أكد وزير الصحة اللبناني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت دائما بأنها تقف مع شعب وحكومة لبنان في المواقف الصعبة.

وشكر فراس أبیض إيران على استضافتها للجرحى ومجموعة من اللاجئين اللبنانيين، فضلا عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران.