الأدميرال إيراني: نتمتع بقوة على مستوى القوى البحرية في العالم

وأفادت وكالة مهر للانباء، انها اقيمت مراسم إحياء يوم البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الاحد بحضور وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، ومستشار قائد الثورة الاسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، غلام علي حداد عادل ومجموعة من المفكرين وممثلي جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية وباكستان وإندونيسيا وعمان والمنتسبين العسكريين لـ 24 دولة في مركز الخليج الفارسي الدولي للمؤتمرات.

وفي مراسم إحياء يوم البحرية العسكرية، صرح الأدميرال شهرام الإيراني، أن إيران تنشط في تطوير الدبلوماسية وستتخذ خطوات قوية بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية لتكون لها قوة بحرية تليق بالشعب الإيراني.

وقال قائد القوات البحرية للجيش إنه اذا يوجه زملائي في أعماق المحيط اليوم تحذيرا للعدو ويبلغونه بان هذه مياه إيران ويجب ألا تتواجدو فيها وانهم يعودون بعد تلقي التحذير، فكل ذلك لأنهم لا يخافون منا، ولكن منكم ومن شبابنا خائفون".

وأضاف: "نحن اليوم بلا شك كقوة بحرية على مستوى القوى البحرية في العالم وعلى الرغم من كونها معرضا للتهديدات والعقوبات والمؤامرة، تتمتع البحرية الايرانية بحضور قوي في الممرات المائية التي تكون التهديدات أو الحوادث الإرهابية البحرية فيها شائعة".

وأكد الادميرال ايراني: "سنزيد بالتأكيد جهودنا في الحفاظ على المركزية في مجال الأمن البحري حتى يغادر الأجانب هذه المنطقة الطاهرة إلى الأبد".

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