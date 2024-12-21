القبض على أعضاء شبكة متطرفة تكفيرية في محافظة كرمانشاه

أفادت وكالة مهر للأنباء من كرمانشاه، قال "أمير فيضي"، مدعي عام محكمة العامة والثورية في مدينة "سربل ذهاب": "بناءً على المراقبة المستمرة على مدار الساعة من قبل جنود الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) في منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية في محافظة كرمانشاه، تم التعرف على شبكة سلفية تكفيرية متطرفة في مدينة سربل ذهاب وتم استهدافها بعملية استخباراتية."

وأضاف: "من خلال عملية فنية واستخباراتية دقيقة، تم القبض على جميع أعضاء هذه الشبكة السلفية التكفيرية الواسعة بالتنسيق مع السلطات القضائية من قبل جنود الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) في منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية في كرمانشاه."

وأكد مدعي عام محكمة العامة والثورية في سربل ذهاب: "تحركات المعارضين تحت مراقبة جنود الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) في حرس الثورة، وفي حال الضرورة، سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بدعم من السلطات القضائية."

وفي الختام، دعا المواطنين إلى إبلاغ أي أخبار أو معلومات إلى النظام الإخباري التابع لاستخبارات حرس الثورة.

/انتهى/