مساعد وزير الخارجية الايراني: نحمل امريكا المسؤولية في حال تضرر قنصليتنا في حلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الإيراني، وحيد جلال زاده قال اليوم الاحد: موظفو القنصلية الإيرانية في حلب جميعهم بخير وقد غادرو مبنى القنصلية في الوقت المناسب وهم متواجدون الآن في دمشق.



وتابع: نحمل واشنطن وحلفاءها المسؤولية في حال تعرض القنصلية الإيرانية في حلب للضرر وسنعترض عبر القنوات الدولية.