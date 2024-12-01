وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الإيراني، وحيد جلال زاده قال اليوم الاحد: موظفو القنصلية الإيرانية في حلب جميعهم بخير وقد غادرو مبنى القنصلية في الوقت المناسب وهم متواجدون الآن في دمشق.
وتابع: نحمل واشنطن وحلفاءها المسؤولية في حال تعرض القنصلية الإيرانية في حلب للضرر وسنعترض عبر القنوات الدولية.
مساعد وزير الخارجية الايراني: نحمل امريكا المسؤولية في حال تضرر قنصليتنا في حلب
اكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في سوريا وحيد جلال زاده ان ايران تحمل واشنطن وحلفاءها المسؤولية في حال تعرض القنصلية الإيرانية في حلب للضرر.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الإيراني، وحيد جلال زاده قال اليوم الاحد: موظفو القنصلية الإيرانية في حلب جميعهم بخير وقد غادرو مبنى القنصلية في الوقت المناسب وهم متواجدون الآن في دمشق.
رمز الخبر 1951405
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