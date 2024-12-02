فايننشال تايمز: 50 ألف مواطن سوري شُرّدوا

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن فايننشال تايمز ، أنَّ مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد أعلن يوم أمس أن العديد من المواطنين السوريين شُرّدوا نتيجة هجمات العناصر الإرهابية في البلاد.

وجاء في التقرير أن أكثر من 14 ألف سوري قد شُرّدوا بسبب الاشتباكات في البلاد.

ويُذكر أنه بعد الضربات المؤلمة التي تلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من محور المقاومة خلال العام الماضي، تقوم الآن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها، بضخ الأفكار الإرهابية من جديد وتقديم الدعم العسكري لها في سوريا بهدف إشغال دمشق وحلفائها.

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