الخارجية الايرانية: موظفو القنصلية الايرانية في حلب يتواجدون في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الشؤون القنصلية والشؤون البرلمانية والإيرانيين في وزارة الخارجية، اليوم (الأحد)، حول وضع القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب و موظفيها في هذه المدينة الذين تعرض لهجوم الإرهابيين: "الحمد لله موظفونا في القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب بخير ولم يحدث لهم أي حادث خاص وغادروا القنصلية في الوقت المناسب".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أنه وفقاً للاتفاقيات الدولية يجب الحفاظ على أمن القنصلية العامة وموظفيها، وقال: "نرى الولايات المتحدى وراء هذه الأوضاع في حلب التي سببتها المجموعات الإرهابية، وسنعرب بالتأكيد عن احتجاجنا على ذلك عبر القنوات المناسبة".

وأكد جلال زاده: "موظفو القنصلية العامة لإيران في حلب غادروا المبنى في الوقت المناسب وهم الآن يتمركزون في دمشق ولم يصابوا بأذى"، مضيفا: "إذا حدث أي ضرر لمبنى قنصليتنا، فنعتبر الولايات المتحدة سببه".

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