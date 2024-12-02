اعتقال العناصر الرئيسية لجماعة ارهابية انفصالية في زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي شمس آبادي للصحافيين صباح اليوم الاثنين: "استمراراً لمناورة شهداء الامن في البلاد، تمكن قواتنا في مديرية المخابرات العامة لسيستان وبلوشستان من اعتقال العناصر الرئيسية لجماعة "سهاب" الانفصالية قبل أن تقوم باعمال ارهابية والمضادة للأمن وكما تم ضبط كميات من الذخيرة والأسلحة كانت بحوزتهم".

وأوضح المدعي العام لسيستان: "تم إنشاء هذه الجماعة الإرهابية بقيادة زعيم جماعة "سهاب" الانفصالية، "حبيب الله سربازي" وبدعم كامل من أجهزة المخابرات الأوروبية، بهدف زعزعة استقرار المنطقة الجنوبية الشرقية وتعطيل عملية تنمية منطقة ساحل مكران".

وأضاف: "أن حبيب الله سربازي استخدم شخصا يدعى (داود) المعروف باسم مهران، و6 عناصر اخرى من البلدات الحدودية الجنوبية للمحافظة بهدف تنفيذ الاعمال المخربة والارهابية وتنفيذ أهداف الجماعة الإرهابية والأجهزة الاجنبية".

وتابع: "داود الذي اعتقل مؤخرا ذكر في اعترافاته تجنيد الشباب الميالين إلى الأعمال الإرهابية واحتجاز رهائن وغيرها كأحد أهداف تشكيل فريقه الإرهابي".

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