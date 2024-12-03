عراقجي: إيران تعلن استعدادها لخفض التوتر في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالة على منصة إكس:

لقد أجريت محادثات مهمة مع الرئيس الأسد، ومحادثات صريحة وبناءة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وكانت رحلتي من دمشق إلى أنقرة من الرحلات المباشرة النادرة بين البلدين.

اتفقنا جميعا على أنه لن يستفيد أحد من حرب أخرى في سوريا. ومما لا شك فيه أن الصراعات ستؤدي إلى انتشار الإرهاب إلى كامل المنطقة المحيطة بسوريا.

وكما هو الحال دائما، فإن إيران ستقف إلى جانب الشعب السوري حكومة وجيشا في الحرب ضد الإرهاب، وبالطبع نحن مستعدون لأي مساعدة ودعم لخفض التوتر في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية.

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