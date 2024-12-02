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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٦ م

عراقجي: إسرائيل تلعب دورًا في اضطرابات المنطقة

عراقجي: إسرائيل تلعب دورًا في اضطرابات المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني أن إسرائيل متورطة في الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن العديد من المشاكل الإقليمية تنبع من التدخلات الخارجية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكَّد أن إسرائيل متورطة في الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن العديد من المشاكل الإقليمية تنبع من التدخلات الخارجية. وأضاف أن الجماعات التكفيرية في سوريا تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأن عودة الإرهابيين مرة أخرى تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن سوريا، مع تداعيات قد تطال دول الجوار.

وفي سياق متصل، أفاد الوزير أنه ناقش مع نظيره سبل تحقيق الاستقرار في سوريا، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لعقد الاجتماع المقبل لمسار أستانا على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذه القضايا.

/انتهى/

رمز الخبر 1951447

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