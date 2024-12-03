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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٣٢ م

عراقجی يلتقي نظيره الکازاخستاني على هامش اجتماع منظمة اكو للتعاون الاقتصادي في مدينة مشهد المقدسة

عراقجی يلتقي نظيره الکازاخستاني على هامش اجتماع منظمة اكو للتعاون الاقتصادي في مدينة مشهد المقدسة

التقى وزیر الخارجیة الايراني السيد عباس عراقجي مع نظيره الكازاخستاني مراد نورتلئو، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع منظمة اكو للتعاون الاقتصادي في مدينة مشهد المقدسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء الدول الأعضاء في منظمة "إكو" في مشهد المقدسة مع نظيره الكازاخستاني مراد نوتلئو.

وتمت مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي في إطار المنظمة الإقليمية.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "إكو" في مشهد المقدسة. وخلال الاجتماع، قدم الأمين العام ورؤساء المنظمات التخصصية والإقليمية التابعة لـ"إكو" تقارير حول أنشطة المنظمة خلال العام الماضي، مع اتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة.

وتناول الاجتماع عدة مجالات تعاون تشمل التجارة، النقل، الترانزيت، البيئة، الطاقة، والسياحة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ "رؤية 2025 لمنظمة اكو". كما تبادل الوزراء الآراء حول اتجاهات الوثيقة بعد عام 2025.

/انتهى/

رمز الخبر 1951483

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