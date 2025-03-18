توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أرومية وجامعة إسطنبول لزيادة التفاعلات التعليمية والبحثية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أرومية وجامعة إسطنبول في تركيا بهدف توسيع الدبلوماسية والتعاون العلمي، فضلا عن زيادة التفاعلات التعليمية والبحثية مع تركيا.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل الدكتور أحمد علي جانبور، رئيس جامعة أرومية، والدكتور عثمان بولنت ذو الفقار، رئيس جامعة إسطنبول.

وتتمتع جامعة إسطنبول، باعتبارها أقدم وإحدى أكبر الجامعات في تركيا، بمكانة خاصة في التصنيفات العلمية في العالم. تحتوي هذه الجامعة على 17 كلية، و4 مدارس ثانوية، ومركز واحد للتعليم الموسيقي، و14 معهدًا، و14 مركزًا بحثيًا. يبلغ عدد طلاب الجامعة حاليًا 74000 طالبًا و4563 عضوًا من هيئة التدريس.

هناك أيضًا 7000 طالب دولي يدرسون في جامعة إسطنبول.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة أرومية تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار سعيها لتطوير الدبلوماسية العلمية وإقامة طاولة التعاون العلمي مع تركيا، من إبرام اتفاقيات تعاون مع 13 جامعة في تركيا، بالإضافة إلى إجراء العديد من الزيارات والندوات عبر الإنترنت والمشاريع المشتركة مع أساتذة من جامعات مختلفة في تركيا.

/انتهى/